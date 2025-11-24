WP: ЕС недоволен своей ролью в переговорах США и Украины

«Прямо сейчас проблема состоит в том, что у нас действительно нет ясной картины того, что обсуждают США и Украина… Мы не в деле. Мы пытаемся участвовать, но пока встречаем некоторое сопротивление со стороны американцев», — сообщил источник газеты.