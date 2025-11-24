WP: ЕС недоволен своей ролью в переговорах США и Украины

Европейские чиновники встречают сопротивление со стороны США в вопросе их участия в переговорах по украинскому урегулированию, передает газета Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
«Прямо сейчас проблема состоит в том, что у нас действительно нет ясной картины того, что обсуждают США и Украина… Мы не в деле. Мы пытаемся участвовать, но пока встречаем некоторое сопротивление со стороны американцев», — сообщил источник газеты.
Кроме того, европейский дипломат отметил, что чиновники ЕС хотят «структурированного подхода», при котором имели бы возможность вести совместную работу.
Напомним, ранее журналист Томас Фази заявил, что Евросоюз выдвигает нереалистичные требования по урегулированию украинского конфликта из-за стремления продолжать противостояние с Россией.