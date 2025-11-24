Власти Румынии заявили, что пришли к выводу о необходимости повышения боеспособной армии и возрождению оборонной промышленности.
О необходимости провести оценку угроз и уязвимостей говорил президент Румынии Никушор Дан.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что версии о готовности РФ инициировать конфликт с какой-либо страной Североатлантического альянса безосновательны, и предостерегали страны блока от того, чтобы самим предпринимать подобные шаги.
