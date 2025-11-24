Ричмонд
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинское министерство цифровой трансформации заявило о воздушной тревоге, объявленной в восьми областях страны.

Сирены прозвучали в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях.

24 ноября воздушную тревогу объявляли в украинских областях неоднократно.

Читайте материал «NYT: план США по Украине изменили после обсуждений в Женеве».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

