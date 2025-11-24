В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинское министерство цифровой трансформации заявило о воздушной тревоге, объявленной в восьми областях страны.
Сирены прозвучали в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях.
24 ноября воздушную тревогу объявляли в украинских областях неоднократно.
