«Урсула фон дер Ляйен после совещания с руководителями стран ЕС назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В частности, в Евросоюзе считают, что границы не могут быть изменены силой.
«Про Косово Урсула не могла не слышать. Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа», — напомнила Захарова.
Заявления европейцев, что Украина не может ограничивать свои вооруженные силы, Захарова назвала отказом суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах. Она напомнила, что ФРГ принимала подобные ограничения для себя, и фон дер Ляйен как немка должна это знать.
На заявление фон дер Ляйен, что центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, Захарова задалась вопросом, с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины.
«Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», — отметила Захарова.
Заявление, что Украина выбрала европейскую судьбу, Захарова назвала самым нелепым.
«Мы все очень хорошо помним, как законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку “украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом”. В этот же момент Запад запустил очередной майдан, который привел к антиконституционному госперевороту 2014 года и, в конечном итоге, установлению в Киеве неонацистского режима под руководством мирового меньшинства», — написала она.
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и «коалиции желающих» во вторник обсудят переговоры по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России «стратегическое поражение» на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.