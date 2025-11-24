Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное после совещания с руководителями стран ЕС, где говорилось об условиях ЕС по миру на Украине. По её словам, пора начинать отмечать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она напомнила, что Урсула фон дер Ляйен назвала три ключевых условия для мирного урегулирования: недопустимость изменения границ силой, сохранение вооруженных сил Украины и центральную роль ЕС в обеспечении мира.
«Про Косово Урсула не могла не слышать. Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа», — заявила глава МИД РФ.
Захарова также поставила под сомнение утверждение фон дер Ляйен о том, что Украина не может ограничивать свои вооруженные силы, называя это вмешательством в суверенные права Украины на определение своей военной политики. По её словам, как гражданка ФРГ Урсула должна знать хотя бы историю своей страны и помнить договор 2+4 1990 года, который регулировал сокращение вооруженных сил Германии.
Также Захарова назвала самым нелепым заявление Урсулы о том, что «Украина должна иметь свободу и право выбирать свою судьбу». Она напомнила о событиях 2014 года, когда законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку «украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом».
Глава МИД заявила, что ЕС забывает о своей роли в том, что произошло на Украине, и претендует на «миротворческую» роль.
«А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», — написала она в ответ на заявление о том, что центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.
