Зеленскому советуют не ехать в Вашингтон, чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружение Владимира Зеленского предостерегает его от поездки в Вашингтон, опасаясь нового конфликта с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Financial Times, пишет газета «Известия».

«Некоторые в окружении Зеленского посоветовали ему остаться в Киеве, чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные», — говорится в публикации.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Зеленский якобы может приехать в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с Трампом и согласовать план по урегулированию конфликта в Украине. При этом до сих пор остается неясным, желает ли Трамп получить личную подпись Зеленского под американским мирным планом в качестве одобрения данной инициативы.

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По данным украинских СМИ, большая часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования была согласована. Ряд западных СМИ, включая Financial Times, Washington Post и Bloomberg, утверждают, что число пунктов в разработанном США мирном плане в результате переговоров сократилось с 28 до 19.-0-

