США прекратили финансирование конфликта на Украине

Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.
«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — сказала Левитт журналистам.
