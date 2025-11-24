Ричмонд
США прекратили финансирование конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, продолжают продавать оружие по линии НАТО, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Reuters

Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.

«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — сказала Левитт журналистам.

