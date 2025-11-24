Раскрыты подробности о вычеркнутых пунктах плана США по Украине

Согласно информации агентства Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Брусило, пункты, исключённые из первоначальной версии мирного плана США по Украине, не являются окончательно снятыми с повестки. Они будут детализированы в других документах и станут предметом обсуждения на последующих этапах переговоров.