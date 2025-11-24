Ричмонд
Раскрыты подробности о вычеркнутых пунктах плана США по Украине

Согласно информации агентства Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Брусило, пункты, исключённые из первоначальной версии мирного плана США по Украине, не являются окончательно снятыми с повестки. Они будут детализированы в других документах и станут предметом обсуждения на последующих этапах переговоров.

Чиновник уточнил, что после урегулирования текущих вопросов, включая остающиеся неясными территориальные аспекты, президенты Украины и США проведут консультации для подготовки почвы к финальной доработке соглашения.

Отдельно Брусило отметил, что вопрос членства Украины в НАТО «не полностью исключён», несмотря на известную позицию России, выступающей против расширения альянса.

Ранее в Раде сделали дерзкое заявление об условии завершения украинского конфликта.

