Белый дом: США прекратили прямое финансирование конфликта на Украине

В Белом доме сообщили о поставках оружия только через страны НАТО.
США прекратили прямое финансирование конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа. При этом Соединенные Штаты продолжают продавать оружие по линии НАТО. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп прекратил финансирование этого конфликта, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — заявила представитель Белого дома. Каролин Левитт объяснила, что решение президента направлено на изменение формата участия США в ситуации вокруг Украины.
Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что США больше не будут финансировать Украину. Киев будет получать оружие через НАТО.