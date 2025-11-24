Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: США прекратили прямое финансирование конфликта на Украине

США прекратили прямое финансирование конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа. При этом Соединенные Штаты продолжают продавать оружие по линии НАТО. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.

В Белом доме сообщили о поставках оружия только через страны НАТО.

США прекратили прямое финансирование конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа. При этом Соединенные Штаты продолжают продавать оружие по линии НАТО. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Президент Трамп прекратил финансирование этого конфликта, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — заявила представитель Белого дома. Каролин Левитт объяснила, что решение президента направлено на изменение формата участия США в ситуации вокруг Украины.

Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что США больше не будут финансировать Украину. Киев будет получать оружие через НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше