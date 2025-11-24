В Одессе после взрывов повредило ТЭЦ и частично обесточило город

Журналисты сообщают, что повреждение ТЭЦ привело к частичному отключению электроэнергии в городе. Также возник пожар.
Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Одессе. После этих событий в некоторых районах города пропал свет.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах. Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранцев.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.