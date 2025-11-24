Ричмонд
В Севастополе отражают атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку вооруженных сил Украины, противовоздушная оборона города приведена в полную боевую готовность.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале, все экстренные службы оперативно задействованы для обеспечения безопасности.

По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, на данный момент гражданская инфраструктура города не пострадала. Ситуация находится под постоянным контролем местных властей.

Ранее в Севастополе второй раз за короткий промежуток времени объявили воздушную тревогу.

