В Севастополе отражают атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку вооруженных сил Украины, противовоздушная оборона города приведена в полную боевую готовность.
Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале, все экстренные службы оперативно задействованы для обеспечения безопасности.
По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, на данный момент гражданская инфраструктура города не пострадала. Ситуация находится под постоянным контролем местных властей.
Ранее в Севастополе второй раз за короткий промежуток времени объявили воздушную тревогу.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.