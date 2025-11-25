Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. США понимают, что план по урегулированию конфликта на Украине должен получить согласие российской стороны, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Reuters

«Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними», — сказала Левитт журналистам.

При этом она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп «заслуживает большого признания» за усилия, которые он прилагает, чтобы попытаться привести обе стороны — Москву и Киев — к завершению украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше