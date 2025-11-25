Белый дом заявил, что план по Украине должен получить согласие России

«Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними», — сказала Левитт журналистам.
При этом она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп «заслуживает большого признания» за усилия, которые он прилагает, чтобы попытаться привести обе стороны — Москву и Киев — к завершению украинского конфликта.
