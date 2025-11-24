Ричмонд
В Белом доме заявили, что встреча Трампа с Зеленским пока не планируется

Президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проведение встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель администрации отметила, что хотя ситуация может быстро измениться, на данный момент такой встречи в графике не значится.

Ранее украинский лидер выразил благодарность США и лично Трампу за вклад в обеспечение безопасности страны, подчёркивая важность американского лидерства в урегулировании международных кризисов. Эти заявления прозвучали после публикации Трампа в социальных сетях, где он утверждал, что Украина не проявляет должной благодарности за оказываемую поддержку.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

