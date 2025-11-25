Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление Евросоюза о условиях достижения мира на Украине.
В своём Telegram-канале дипломат назвала позицию ЕС нелепой, указав на противоречие в подходе западных стран.
Особое внимание Захарова уделила тезису о недопустимости изменения границ силой, напомнив, что именно Запад поддержал одностороннее провозглашение независимости Косово и последующую силовую перекройку границ Сербии без учёта мнения сербского народа.
Ранее были раскрыты подробности о вычеркнутых пунктах плана США по Украине.
