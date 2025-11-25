Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: в США надеются, что Россия одобрит план урегулирования кризиса в Украине

«Конечно, мы должны убедиться, что все эти пункты согласованы. И затем, конечно, мы убедимся, что другая сторона этого конфликта также согласится на них», — сказала Кэролайн Ливитт.

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США надеется, что Россия согласится на условия разрабатываемого в настоящее время плана урегулирования кризиса в Украине. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что в настоящее время американская сторона прорабатывает условия соглашения с Украиной. «Конечно, мы должны убедиться, что все эти пункты согласованы. И затем, конечно, мы убедимся, что другая сторона этого конфликта также согласится на них», — сказала она. -0-