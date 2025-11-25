Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом официально подтвердил прекращение финансовой помощи Киеву

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сделала заявление, в котором обозначила изменения в американской политике относительно Украины.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сделала заявление, в котором обозначила изменения в американской политике относительно Украины. Она подтвердила, что по решению президента Дональда Трампа Соединенные Штаты полностью прекратили предоставление прямой финансовой поддержки для ведения боевых действий.

Вместо безвозмездного финансирования Вашингтон теперь действует через механизмы Североатлантического альянса, осуществляя масштабные поставки вооружений на коммерческой основе.

«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — заявила Левитт журналистам.

Ранее стало известно, почему Россия отказалась от европейского мирного плана.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше