Белый дом официально подтвердил прекращение финансовой помощи Киеву

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сделала заявление, в котором обозначила изменения в американской политике относительно Украины. Она подтвердила, что по решению президента Дональда Трампа Соединенные Штаты полностью прекратили предоставление прямой финансовой поддержки для ведения боевых действий.
Вместо безвозмездного финансирования Вашингтон теперь действует через механизмы Североатлантического альянса, осуществляя масштабные поставки вооружений на коммерческой основе.
«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — заявила Левитт журналистам.
