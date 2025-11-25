Условия Европейского союза (ЕС) по урегулированию украинского конфликта — нелепые. Такое мнение в понедельник, 24 ноября, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политики Европы утверждают, что границы не могут быть изменены силой. Хотя до этого Запад самостоятельно осуществил перекройку территории Сербии.
Кроме того, политик высказалась о заявлениях, что Киев не может ограничивать свои вооруженные силы. При этом Германия принимала подобные ограничения для себя.
На заявления, что центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, Захарова ответила, что ЕС не вносил в это вклад.
— Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя, — добавила она в публикации.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило заявил, что пункты, которые пришлось вычеркнуть из плана США, добавят в другие документы.
23 ноября ЕС представил альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому обмен территориями будет уже после перемирия.