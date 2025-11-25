Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала нелепыми условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Условия Европейского союза (ЕС) по урегулированию украинского конфликта — нелепые. Такое мнение в понедельник, 24 ноября, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Условия Европейского союза (ЕС) по урегулированию украинского конфликта — нелепые. Такое мнение в понедельник, 24 ноября, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политики Европы утверждают, что границы не могут быть изменены силой. Хотя до этого Запад самостоятельно осуществил перекройку территории Сербии.

Кроме того, политик высказалась о заявлениях, что Киев не может ограничивать свои вооруженные силы. При этом Германия принимала подобные ограничения для себя.

На заявления, что центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, Захарова ответила, что ЕС не вносил в это вклад.

— Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя, — добавила она в публикации.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило заявил, что пункты, которые пришлось вычеркнуть из плана США, добавят в другие документы.

23 ноября ЕС представил альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому обмен территориями будет уже после перемирия.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше