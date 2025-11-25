По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, предложенные ЕС условия урегулирования конфликта на Украине звучат нелепо.
В частности, ЕС исходит из принципа, что якобы «силовое изменение границ недопустимо».
«Урсула фон дер Ляйен после совещания с руководителями стран ЕС назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине», — написала дипломат в Telegram-канале.
По словам Захаровой, требования Европы к Украине не ограничивать армию означают отказ ей в суверенном праве определять военную политику. Дипломат напомнила, что Германия ранее соглашалась на подобные ограничения, и фон дер Ляйен, как немка, должна это помнить.
Она также подвергла сомнению слова фон дер Ляйен о центральной роли ЕС в обеспечении мира для Украины. Захарова задалась вопросом, когда именно ЕС начал свою «миротворческую» миссию для Украины.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила три пункта, которые она считает необходимыми в мирном плане по Украине.