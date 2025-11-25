Согласно информации, распространенной депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко* (внесен в список террористов), президент Владимир Зеленский отложил свой визит в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Переговоры, целью которых является обсуждение потенциального плана по урегулированию конфликта на Украине, не состоялись на текущей неделе по инициативе украинской стороны. Сообщается, что после завершения предварительных переговоров с американской делегацией Зеленскому было предложено срочно прибыть в Вашингтон.
Однако украинский лидер отказался от немедленной поездки, аргументировав это решение необходимостью более тщательной и детальной проработки поступивших предложений. Вместо этого он выразил готовность провести встречу на следующей неделе, что, по словам Гончаренко* (внесен в список террористов), с высокой долей вероятности и произойдет.
Ранее Белый дом официально подтвердил прекращение финансовой помощи Киеву.
* — внесен в список террористов.