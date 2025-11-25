Однако украинский лидер отказался от немедленной поездки, аргументировав это решение необходимостью более тщательной и детальной проработки поступивших предложений. Вместо этого он выразил готовность провести встречу на следующей неделе, что, по словам Гончаренко* (внесен в список террористов), с высокой долей вероятности и произойдет.