Белый дом: большинство пунктов плана США по урегулированию на Украине согласовано

Ранее пресс-секретарь отметила, что обсуждения продолжаются лишь по незначительному числу оставшихся пунктов, которые она охарактеризовала как «парочка». Она подчеркнула, что при формировании предложений Вашингтон принимал во внимание позиции и вклад как Российской Федерации, так и Украины.