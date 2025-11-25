Белый дом: большинство пунктов плана США по урегулированию на Украине согласовано

По словам официального представителя Белого дома Каролин Левитт, переговорный процесс по американскому плану урегулирования украинского кризиса продвинулся на значительный шаг вперёд.
Левитт заявила журналистам, что на данный момент подавляющая часть положений документа уже получила одобрение сторон.
Ранее пресс-секретарь отметила, что обсуждения продолжаются лишь по незначительному числу оставшихся пунктов, которые она охарактеризовала как «парочка». Она подчеркнула, что при формировании предложений Вашингтон принимал во внимание позиции и вклад как Российской Федерации, так и Украины.
Левитт также уточнила, что представители Киева активно участвовали в работе над текстовыми формулировками, и теперь для окончательного утверждения плана необходимо согласие Москвы.
Ранее Белый дом официально подтвердил прекращение финансовой помощи Киеву.
