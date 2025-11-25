Белый дом ответил на критику мирной инициативы обвинениями в корысти.
В администрации США допустили, что противники новой стратегии урегулирования украинского кризиса могут извлекать финансовую выгоду из продолжения боевых действий. Подобная риторика звучит в ответ на замечания ряда американских сенаторов, выступающих против инициатив Вашингтона. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Это приходит от людей, которые понятия не имеют, о чем говорят, или тех, кто продвигает свои собственные интересы. Возможно, они не хотят, чтобы война закончилась. Может быть, они наживаются на этом», — сказала Левитт в Белом доме. Ее цитату приводит агентство РИА Новости.
Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с утверждением, что сенаторы-республиканцы препятствуют усилиям администрации по урегулированию, так как их личные средства вложены в оборонно-промышленный комплекс, что нарушает законодательство. Издание Financial Times также сообщало о расколе внутри Республиканской партии по поводу мирных инициатив: часть конгрессменов критикует план, в то время как другая часть его защищает. В настоящее время работа над деталями плана по урегулированию продолжается, а Кремль подтверждает свою готовность к диалогу.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил: план США мог бы лечь в основу мирного урегулирования, но он не обсуждается с Россией, так как Вашингтон не получил согласия Киева. По его словам, Украина и ее союзники продолжают рассчитывать на «стратегическое поражение» РФ, не оценивая реальную ситуацию на фронте. Путин предупредил, что отказ Киева от переговоров приведет к дальнейшим поражениям, и отметил, что Россия готова к миру, но и силовое достижение целей ее устраивает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен начинать переговоры, так как пространство для маневра у него сокращается.