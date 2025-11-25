Белый дом: критики мирного плана Трампа наживаются на украинском конфликте

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил: план США мог бы лечь в основу мирного урегулирования, но он не обсуждается с Россией, так как Вашингтон не получил согласия Киева. По его словам, Украина и ее союзники продолжают рассчитывать на «стратегическое поражение» РФ, не оценивая реальную ситуацию на фронте. Путин предупредил, что отказ Киева от переговоров приведет к дальнейшим поражениям, и отметил, что Россия готова к миру, но и силовое достижение целей ее устраивает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев должен начинать переговоры, так как пространство для маневра у него сокращается.