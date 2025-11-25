Комитеты ЕП поддержали создание «военного Шенгена»

«Военная мобильность является приоритетом сотрудничества ЕС и НАТО и имеет ключевое значение для перемещения сил союзников в мирное время, в условиях кризиса или войны. Подчеркивается необходимость регулярных совместных учений и стресс-тестов для выявления и устранения препятствий. Евродепутаты также призывают ЕС последовать примеру НАТО и обеспечить, чтобы силы быстрого реагирования могли пересекать внутренние границы ЕС в течение трех дней в “мирное время” и в течение 24 часов — в кризисной ситуации», — отмечается в сообщении.