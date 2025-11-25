Почти все города Германии оказались на грани банкротства

Такое масштабное недофинансирование ставит практически каждый немецкий город на грань банкротства. Публикация поясняет, что этот так называемый «структурный дефицит» возник на фоне снижения доходной части бюджета, в частности, из-за сокращения поступлений от налога на прибыль вследствие промышленного кризиса, в то время как расходы, особенно на социальные нужды, продолжают неуклонно расти.