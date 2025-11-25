Ричмонд
В Геленджике отражают атаку БПЛА ВСУ

В воздушном пространстве над Геленджиком, расположенным в Краснодарском крае, в настоящее время проводятся мероприятия по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Богодистов. В обращении к жителям он призвал геленджичан сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры предосторожности, в частности, рекомендовал отойти от окон.

Кроме того, Богодистов напомнил о действующем запрете на ведение фото- и видеосъемки, а также на публикацию материалов, демонстрирующих работу систем противовоздушной обороны, средств защиты критически важных объектов и действия подразделений специальных и оперативных служб.

Ранее БПЛА атаковали многоквартирный дом в Новороссийске.

