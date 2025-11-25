Стала известна позиция Бельгии по использованию замороженных активов России

Публикация указывает, что в ходе состоявшейся в понедельник встречи в Анголе большинство лидеров европейских государств вновь подняли данный вопрос. Согласно информации издания, такие страны, как Дания, Германия, Ирландия, Польша, Нидерланды и Италия, выступили за безотлагательное использование этих финансовых ресурсов. При этом все они также выразили готовность разделить с Бельгией потенциальные риски и ответственность, связанные с данным решением, чтобы не оставлять её одну перед лицом возможных последствий.