В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Белый дом прокомментировал удары израильских военных по пригороду Бейрута, заявив, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает право Израиля на самооборону.

Источник: AP 2024

«Я не говорила с президентом конкретно об этом ударе, но, конечно, президент поддерживает право Израиля на самооборону и устранение любых террористических угроз в регионе», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В воскресенье израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по жилому дому в южном пригороде ливанской столицы, в результате чего пять человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших был командующий «Хезболлах» Хайсам Табатабаи.

