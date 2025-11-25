В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану

«Я не говорила с президентом конкретно об этом ударе, но, конечно, президент поддерживает право Израиля на самооборону и устранение любых террористических угроз в регионе», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В воскресенье израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по жилому дому в южном пригороде ливанской столицы, в результате чего пять человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших был командующий «Хезболлах» Хайсам Табатабаи.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше