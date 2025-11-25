Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над пятью регионами России

Системами противовоздушной обороны в течение трёх часов была нейтрализована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов над российской территорией.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Большая часть дронов была перехвачена над акваторией Чёрного моря. Ещё несколько беспилотников сбито над водным пространством Азовского моря, а также над территорией Крыма. Воздушные цели были также уничтожены в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что в Геленджике отражают атаку БПЛА ВСУ.

