Премьер Нидерландов признался в отсутствии у ЕС мирного плана по Украине

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в понедельник опроверг существование какого-либо «альтернативного плана» у Европейского союза относительно урегулирования ситуации на Украине.
В интервью изданию Algemeen Dagblad политик категорично заявил, что такого плана не существует. Он уточнил, что в настоящее время в рамках ЕС ведутся дискуссии, целью которых является разработка стратегии, приемлемой как для Украины, так и для самого Европейского союза.
По словам Схофа, первоначальный американский план, состоявший из 28 пунктов, уже претерпел определённые корректировки. Голландский премьер также отметил, что следующим логичным шагом должна стать оценка возможности начала переговоров с Россией, после чего уже Москве предстоит принять соответствующее решение.
Ранее Белый дом заявил, что большинство пунктов плана США по урегулированию на Украине согласовано.
