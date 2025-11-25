Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боррель заявил, что США при Трампе больше нельзя считать союзником ЕС

Боррель отметил, что Европа должна признать это изменение политического курса США.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты больше нельзя рассматривать в качестве союзника ЕС, заявилбывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он связал свой призыв с планом по Украине, который был выдвинут американским президентом Дональдом Трампом.

«После появления 28-пунктного плана Трампа по прекращению конфликта на Украине США больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим её собственную безопасность», — написал экс-чиновник в соцсети X*.

Кроме того, Боррель отметил, что европейские страны должны признать это изменение политического курса Соединённых Штатов и принять необходимые меры.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что американский план по Украине, который США и киевский режим обсуждали на встрече в Женеве, сократился с 28 до 19 пунктов. Информацию об уменьшении числа пунктов в документе также распространила газета The Washington Post.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше