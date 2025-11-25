Боррель заявил, что США при Трампе больше нельзя считать союзником ЕС

Соединённые Штаты больше нельзя рассматривать в качестве союзника ЕС, заявилбывший глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Он связал свой призыв с планом по Украине, который был выдвинут американским президентом Дональдом Трампом.
«После появления 28-пунктного плана Трампа по прекращению конфликта на Украине США больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам, затрагивающим её собственную безопасность», — написал экс-чиновник в соцсети X*.
Кроме того, Боррель отметил, что европейские страны должны признать это изменение политического курса Соединённых Штатов и принять необходимые меры.
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что американский план по Украине, который США и киевский режим обсуждали на встрече в Женеве, сократился с 28 до 19 пунктов. Информацию об уменьшении числа пунктов в документе также распространила газета The Washington Post.
