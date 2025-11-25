Боррель заявил, что США при Трампе больше нельзя считать союзником ЕС

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что американский план по Украине, который США и киевский режим обсуждали на встрече в Женеве, сократился с 28 до 19 пунктов. Информацию об уменьшении числа пунктов в документе также распространила газета The Washington Post.