Премьер Нидерландов Схоф заявил, что у ЕС нет альтернативного плана по Украине

Напомним, что американский мирный план был представлен лично президентом США Дональдом Трампом. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина не должна идти на территориальные уступки ради достижения мира и ограничивать численность своих вооружённых сил. В результате, как сообщалось, Европа разработала своё «контрпредложение» мирного плана. В него включены такие ключевые моменты, как вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и обязательство России выплатить репарации.