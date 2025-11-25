Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемезов: Ростех при необходимости готов нарастить производство вооружений

Чемезов отметил, что спецоперация подтвердила гибкость российского ОПК в наращивании мощностей.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, госкорпорация готова к дополнительному наращиванию выпуска вооружений. Он подчеркнул, что в ходе СВО российский ОПК доказал свою способность быстро адаптироваться и расширять производство.

«Понадобится больше — нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений», — сказал Чемезов в беседе с ТАСС.

Ранее Чемезов заявил, что российская оборонная промышленность установила рекордные объемы выпуска военной продукции. В настоящее время, по его данным, ни одно государство не производит подобного количества снарядов и авиабомб, как Россия.

Он также уточнил, что в значительных объемах поставляются самолеты, танки, БМП, артиллерийские орудия и системы РЭБ.