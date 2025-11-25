Чемезов: Ростех при необходимости готов нарастить производство вооружений

Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, госкорпорация готова к дополнительному наращиванию выпуска вооружений. Он подчеркнул, что в ходе СВО российский ОПК доказал свою способность быстро адаптироваться и расширять производство.
«Понадобится больше — нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений», — сказал Чемезов в беседе с ТАСС.
Ранее Чемезов заявил, что российская оборонная промышленность установила рекордные объемы выпуска военной продукции. В настоящее время, по его данным, ни одно государство не производит подобного количества снарядов и авиабомб, как Россия.
Он также уточнил, что в значительных объемах поставляются самолеты, танки, БМП, артиллерийские орудия и системы РЭБ.