Американский военный эксперт, подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис, в ходе эфира на своем YouTube-канале подверг резкой критике позицию Владимира Зеленского.
По его мнению, реакция украинского лидера на предложенный США план урегулирования свидетельствует о сознательном саботировании любых мирных инициатив. Дэвис заявил, что Зеленский, своими действиями, лишь подливает масло в огонь, целенаправленно блокируя возможность достижения каких-либо договоренностей.
Эксперт утверждает, что киевский режим отказывается адекватно воспринимать сложившуюся оперативную обстановку, которая, по его словам, уже давно развивается не в пользу Украины. Дэвис дал однозначную оценку ситуации, заявив, что Украина проиграла, а итог конфликта является предрешенным. Он констатировал, что финал близок, и украинская сторона потерпела поражение.
Ранее Белый дом заявил, что большинство пунктов плана США по урегулированию на Украине согласовано.
