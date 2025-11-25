Эксперт утверждает, что киевский режим отказывается адекватно воспринимать сложившуюся оперативную обстановку, которая, по его словам, уже давно развивается не в пользу Украины. Дэвис дал однозначную оценку ситуации, заявив, что Украина проиграла, а итог конфликта является предрешенным. Он констатировал, что финал близок, и украинская сторона потерпела поражение.