Ким Дотком потребовал от Путина жестких действий против Запада

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный под псевдонимом Ким Дотком, обратился к президенту России Владимиру Путину.

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный под псевдонимом Ким Дотком, обратился к президенту России Владимиру Путину. В публикации в социальной сети X (бывшая Twitter) он заявил, что Запад, находящийся в состоянии морального и финансового кризиса, заслуживает того, чтобы его «проучили».

Шмитц утверждает, что западные страны нарушили данные ранее обещания не расширять альянс НАТО в восточном направлении. По его словам, после распада Советского Союза у Запада существовали планы по расчленению России и незаконному присвоению её активов.

Обращаясь к российскому лидеру, Дотком заявил: «Путину: вы держите их на грани поражения. Запад сломлен… Проучите их».

Ранее премьер Нидерландов признался в отсутствии у ЕС мирного плана по Украине.

