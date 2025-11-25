Ким Дотком потребовал от Путина жестких действий против Запада

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный под псевдонимом Ким Дотком, обратился к президенту России Владимиру Путину. В публикации в социальной сети X (бывшая Twitter) он заявил, что Запад, находящийся в состоянии морального и финансового кризиса, заслуживает того, чтобы его «проучили».