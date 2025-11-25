Ушаков: Мирный план ЕС по Украине не подходит для России

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который предложил Европейский союз (ЕС), неконструктивен — он не подходит для России. Такое мнение в понедельник, 24 ноября, выразил помощник российского президента Юрий Ушаков.
— Мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно неконструктивный, нам не подходит, — высказался он.
По его словам, на данный момент «гуляет» много вариантов решения украинского кризиса. Однако Москва получила только первоначальный план США, передает РИА Новости.
По данным Bloomberg, план США по урегулированию конфликта сократили с 28 пунктов до 19 после переговоров с представителями Украины и Евросоюза (ЕС) в Женеве.
Европа представила альтернативный план урегулирования украинского конфликта еще 23 ноября. Согласно ему обмен территориями будет обсуждаться уже после перемирия.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия пока не получила никакой информации о переговорах США, Европы и Украины.