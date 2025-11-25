Ричмонд
Бастрыкин поручил проверить новосибирского чиновника после эфира телеканала

Председатель СК России поручил проверить сведения, озвученные в эфире федерального телеканала, о возможных нарушениях со стороны должностных лиц из Новосибирской области, Республики Хакасия и бывшего чиновника из Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Следственный комитет РФ

В сюжете сообщалось о протесте части общественности против повторного назначения главы Убинского района Новосибирской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту. В 2021 году он был признан виновным, однако в ноябре этого года вновь занял прежний пост.

Также в эфире упоминался экс-руководитель Ширинского района Хакасии, который, несмотря на судимость, продолжает работать на руководящей должности в муниципалитете. Кроме того, общественность выражала несогласие с оправдательным приговором бывшему министру здравоохранения Тамбовской области по делу о браконьерстве.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений по Новосибирской области, Красноярскому краю и Хакасии, а также Тамбовской области подготовить доклады по каждому из озвученных фактов.

Исполнение поручений взято на контроль центральным аппаратом ведомства.