Бастрыкин поручил проверить новосибирского чиновника после эфира телеканала

В сюжете сообщалось о протесте части общественности против повторного назначения главы Убинского района Новосибирской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту. В 2021 году он был признан виновным, однако в ноябре этого года вновь занял прежний пост.
Также в эфире упоминался экс-руководитель Ширинского района Хакасии, который, несмотря на судимость, продолжает работать на руководящей должности в муниципалитете. Кроме того, общественность выражала несогласие с оправдательным приговором бывшему министру здравоохранения Тамбовской области по делу о браконьерстве.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений по Новосибирской области, Красноярскому краю и Хакасии, а также Тамбовской области подготовить доклады по каждому из озвученных фактов.
Исполнение поручений взято на контроль центральным аппаратом ведомства.