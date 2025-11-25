Бастрыкин поручил проверить новосибирского чиновника после эфира телеканала

В сюжете сообщалось о протесте части общественности против повторного назначения главы Убинского района Новосибирской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту. В 2021 году он был признан виновным, однако в ноябре этого года вновь занял прежний пост.