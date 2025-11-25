Соскин рассказал о реакции Зеленского на критику Трампа в адрес Киева

Владимир Зеленский встревожился после заявления президента США Дональда Трампа с критикой в адрес киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Ранее американский лидер посетовал, что власти Украины не поблагодарили Белый дом за усилия, приложенные Вашингтоном. При этом Трамп, упоминая в своей публикации киевский режим, поставил в кавычки слово «руководство».
«Почему началась такая истерия на Украине? Потому что он (президент США — прим. ред.) начинает жать на тех, кто управляет Зеленским, кто ему дает, так сказать, возможность играть эту роль», — сказал эксперт в своём видеоблоге.
По мнению Соскина, используя слово «руководство», американский лидер намекает, что он осведомлен о всей сути киевского режима. Экс-помощник Кучмы также прокомментировал предложение Трампа Зеленскому воевать «до разрыва его маленького сердца». Эксперт считает, что так президент США определил роль главы киевского режима в процессе по урегулированию украинского конфликта.
«Оно (заявление Трампа — прим. ред.) звучит, что вот есть маленький Зеленский какой-то, который думает, что он, будучи великим гигантом, может бороться на уровне мегасистем», — добавил Соскин.
Напомним, ранее портал Origo выпустил статью, в которой говорилось, что киевский режим пытается сделать сейчас все возможное, чтобы выжить. Вместе с тем, как отмечалось в публикации, у украинских властей остались считанные часы из-за позиции Трампа.