Раскрыты детали плана Трампа по смещению Мадуро

Администрация США рассчитывает добиться отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро без применения военной силы.

Администрация США рассчитывает добиться отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро без применения военной силы. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, Дональд Трамп надеется, что политического и экономического давления будет достаточно для смещения венесуэльского лидера.

По информации канала, Мадуро и его окружение уже установили контакт с Белым домом через несколько различных каналов связи. В настоящее время ведутся предварительные дискуссии о возможном формате будущих отношений между двумя странами.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает организацию прямых переговоров между Трампом и Мадуро, однако, как подчеркивает источник CNN, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее США объявили Мадуро членом иностранной террористической организации.

