Мадуро выразил благодарность Путину

Мадуро напомнил, что познакомился с Владимиром Путиным будучи министром иностранных дел в правительстве президента Венесуэлы Уго Чавеса, и, став главой государства в 2013 году, встречался с российским лидером в Москве и других государствах около 10 раз. Он особо выделил «долгие беседы» в ходе встреч в мае 2025 года во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда были подписаны соглашения о дальнейшем развитии российско-венесуэльских отношений.