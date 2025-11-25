Ричмонд
Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших из-за атак беспилотников в Новороссийске увеличилось до четырех, повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что угроза атаки продолжает действовать.

Кондратьев уточнил, что сейчас проводится тушение пожара на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации.

«С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь», — заключил губернатор.

