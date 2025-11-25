Президент России Владимир Путин должен «проучить сломленный Запад», так как он нарушил обещание не расширять НАТО на восток. С таким призывом во вторник, 25 ноября, выступил основатель Megaupload и Mega Ким Дотком в Х.
По его словам, европейские политики пытаются изъять российские активы. Несмотря на это, Путин держит западные страны на грани поражения — их дух сломлен, как и финансы.
Разработчик добавил, что распаду СССР в свое время радовались все. Теперь же они взялись за Россию.
— У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их, — высказался он.
До этого глава государства заявлял, что Москва полностью готова к мирным переговорам, а также к решению проблем касательно Украины.
Путин также считает, что у Киева отсутствует объективная информация о происходящем на фронте, поэтому Украина все еще надеется нанести России стратегическое поражение.
По данным Bloomberg, из мирного плана США по Украине пропал пункт о выделении 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на восстановление страны.