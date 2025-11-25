Ричмонд
Число пострадавших от налета БПЛА в Новороссийске выросло до четырех

Стало известно, что число пострадавших в результате атак беспилотников на Новороссийск увеличилось до четырёх.

По данным оперативного штаба, удары пришлись на несколько районов города. Повреждены пять многоквартирных домов и два частных. Ранее сообщалось о повреждении двух многоэтажек и одном ранении, однако по мере обследования территории количество пострадавших выросло.

Отмечается, что в двух домах начались пожары. Пламя локализуют пожарные расчёты, данные о погибших или пострадавших среди жителей этих домов не поступали. Все четверо раненых госпитализированы.

По информации российских силовых ведомств, украинские беспилотники регулярно атакуют гражданские объекты в приграничных и южных регионах. Российские силы отвечают ударами высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры противника.

