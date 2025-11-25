Выяснилось, что Трамп намерен лично связаться с Мадуро

На этом фоне отношения между Вашингтоном и Каракасом резко обострились. Белому дому разрешили использовать ЦРУ для секретных операций, направленных на дестабилизацию венесуэльского правительства. Генеральный прокурор США объявила о крупной награде за информацию, которая поможет задержать Мадуро, обвиняемого американской стороной в связях с террористическими организациями и участии в наркотрафике.