Выяснилось, что Трамп намерен лично связаться с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам о планах провести личный разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. По данным источников, такая инициатива может свидетельствовать о том, что силовой сценарий в отношении Венесуэлы пока не считается неизбежным.
По информации издания, телефонный разговор находится на стадии подготовки, конкретной даты не определено. При этом в окружении американского президента затрудняются прогнозировать, какие заявления прозвучат в ходе возможного контакта.
Обстановка вокруг Венесуэлы в последние месяцы остаётся напряжённой. США неоднократно применяли вооружённые силы против катеров в Карибском море, которые Вашингтон связывает с перевозкой наркотиков. Эти операции, как утверждают американские власти, проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью.
На этом фоне отношения между Вашингтоном и Каракасом резко обострились. Белому дому разрешили использовать ЦРУ для секретных операций, направленных на дестабилизацию венесуэльского правительства. Генеральный прокурор США объявила о крупной награде за информацию, которая поможет задержать Мадуро, обвиняемого американской стороной в связях с террористическими организациями и участии в наркотрафике.
Параллельно сообщалось о перемещении американской военной группировки вблизи территории Венесуэлы. В конце октября спутниковые данные фиксировали авианосные и десантные корабли США в районе острова Ла-Орчила, где расположены важные военные объекты республики. Затем в регион вошла ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.
На фоне слухов о возможном ударе по Венесуэле Трамп заявил, что не планирует войны с Каракасом, однако подчеркнул, что «дни Мадуро сочтены». Государственный департамент назвал утверждения о готовящихся боевых действиях неверными.
Тем временем агентства сообщают, что США готовят новую фазу операций в регионе, включая меры, которые могут привести к смене власти в республике. По сведениям американской прессы, Трамп уже одобрил план секретных операций, которые могут стать подготовкой к более решительным действиям.
