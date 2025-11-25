На Западе отметили неожиданную деталь во внешнем виде Зеленского

В своем недавнем видеообращении, посвященном американскому мирному плану, Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим, о чем пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Публикация обращает внимание на то, что почти через четыре года после начала специальной военной операции украинский лидер предстал перед зрителями задумчивым и изменившимся.