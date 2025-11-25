СКР возмутился переизбранием в НСО осужденного за браконьерство Олега Конюка

Олег Конюк был осужден в 2021 году за незаконную охоту. В 2018 году он и его знакомые произвели незаконные выстрелы по лосям, после чего транспортировали туши животных. Ущерб от незаконной охоты был оценен Минприроды в 240 тысяч рублей, а Конюк был оштрафован на 800 тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на судимость, в ноябре 2025 года он был снова избран главой Убинского района.