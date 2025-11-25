СКР возмутился переизбранием в НСО осужденного за браконьерство Олега Конюка

В Новосибирской области на пост главы Убинского района переизбрался Олег Конюк, ранее осужденный за браконьерство. Это событие вызвало общественный резонанс и возмутило как местных жителей, так и депутатов Госдумы. Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с повторным избранием Конюка на должность главы района.
Олег Конюк был осужден в 2021 году за незаконную охоту. В 2018 году он и его знакомые произвели незаконные выстрелы по лосям, после чего транспортировали туши животных. Ущерб от незаконной охоты был оценен Минприроды в 240 тысяч рублей, а Конюк был оштрафован на 800 тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на судимость, в ноябре 2025 года он был снова избран главой Убинского района.
Как сообщается в пресс-службе СКР, переизбрание Конюка вызвало возмущение среди общественности, что было отражено в эфире федерального телеканала. «В эфире федерального телеканала сообщалось о несогласии общественности с повторным избранием на должность главы администрации Убинского района мужчины, который ранее привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства. В связи с этим Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад о ситуации.
Также на переизбрание Конюка отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что человек, осужденный за браконьерство, не может занимать руководящую должность. По его словам, «человек, который для себя посчитал возможным воровать, убивать, не может быть лидером, он не может быть общественным руководителем».