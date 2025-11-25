Ричмонд
КНР готова укреплять партнерство с Россией в энергетике, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 25 ноя — РИА Новости. Пекин готов вместе с Москвой укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: © РИА Новости

Во вторник глава КНР направил телеграмму участникам седьмого Китайско-российского энергетического бизнес-форума, который проходит в Пекине.

«Китай готов работать с Россией над дальнейшим укреплением всеобъемлющего энергетического партнерства, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность работы глобальной энергетической цепочки производства и поставок», — приводит текст телеграммы Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сотрудничество КНР и РФ в энергетике имеет прочную основу, служит примером взаимовыгодного сотрудничества, играет позитивную роль в содействии экономическому и социальному развитию обеих стран и повышении благосостояния их народов.

