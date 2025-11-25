С марта по конец июля по решению властей Израиля в сектор Газа не поступала международная гуманитарная помощь, власти еврейского государства закрыли все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществлялось через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе. А ООН сообщала о смерти порядка 2 тыс. палестинцев при попытках получить гуманитарную помощь в секторе Газа с начала работы там GHF. Как указывал в августе первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, работу фонда нельзя считать гуманитарной миссией, так как под его прикрытием реализуются устрашение и подавление гражданского населения.