Глава курганского депэконома планирует собрать команду из бывших силовиков. Инсайд

На данный момент у Овсянникова только один заместитель Алексей Черепанов, возглавляющий управление промышленности и транспорта. Один заместитель Марина Асямолова покинула ведомство еще вслед за уволившимся экс-руководителем Владимиром Ковалевым. Она проработала в должности около года. Также остался вакантным пост первого заместителя директора, который до повышения занимал сам Овсянников. Эту должность вводили специально под него незадолго до отставки его предшественника.