WSJ: США начали работу над планом по Украине после сделки по сектору Газа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер приступили к работе над планом по урегулированию украинского конфликта после того, как удалось заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа, написала газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что они начали составлять документ ещё в самолёте по пути в Вашингтон с Ближнего Востока. Также, по информации собеседников, американскому госсекретарю Марко Рубио передали копию этого плана только во время визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Уточняется, что глава Госдепартамента был осведомлен об инициативе Уиткоффа и Кушнера, но до получения списка не знал содержания документа.
Напомним, 24 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский план по Украине разрабатывался с учётом позиций России и Украины. Представитель администрации США подчеркнула, что Вашингтон хочет, чтобы урегулирование конфликта состоялось как можно скорее.