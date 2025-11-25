Ричмонд
WSJ: США начали работу над планом по Украине после сделки по сектору Газа

Уиткофф и Кушнер начали составлять план по Украине по пути в США с Ближнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер приступили к работе над планом по урегулированию украинского конфликта после того, как удалось заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа, написала газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что они начали составлять документ ещё в самолёте по пути в Вашингтон с Ближнего Востока. Также, по информации собеседников, американскому госсекретарю Марко Рубио передали копию этого плана только во время визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Уточняется, что глава Госдепартамента был осведомлен об инициативе Уиткоффа и Кушнера, но до получения списка не знал содержания документа.

Напомним, 24 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский план по Украине разрабатывался с учётом позиций России и Украины. Представитель администрации США подчеркнула, что Вашингтон хочет, чтобы урегулирование конфликта состоялось как можно скорее.

