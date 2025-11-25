Самую большую в РФ выплату контрактникам СВО ввели в одном российском регионе

Стало известно, что власти Ханты-Мансийского автономного округа значительно подняли размер единовременной выплаты для заключающих контракт на службу в Вооружённых силах России для участия в специальной военной операции. Теперь общая сумма превышает 4,1 миллиона рублей — это крупнейшая выплата такого рода в стране.
По данным регионального портала, базовая поддержка в Югре ранее составляла 2,65 миллиона рублей, включая региональную, федеральную и муниципальную части. Теперь региональная выплата увеличена почти на миллион — до 3,55 миллиона рублей. Дополнительно военнослужащие получают 400 тысяч рублей федеральной поддержки и 150 тысяч — от муниципалитетов. Таким образом, общий объём единовременной выплаты достигает 4,1 миллиона.
Отмечается, что с учётом зарплаты в зоне СВО гарантированный доход военнослужащего за первый год службы составляет не менее 6,6 миллиона рублей. При использовании доступных мер поддержки — включая списание долгов до 10 миллионов рублей и дополнительные льготы — общий объём материальной помощи может достигать 18,5 миллиона рублей.
Контракт могут заключить граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок — один год. Каждые полгода предусмотрен отпуск продолжительностью 15 суток.
В регионе действует более 30 мер поддержки, включая компенсацию жилищно-коммунальных расходов, помощь при газификации, выплаты детям при поступлении в учебные заведения и сопровождение раненых военнослужащих.
