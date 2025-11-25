Самую большую в РФ выплату контрактникам СВО ввели в одном российском регионе

Отмечается, что с учётом зарплаты в зоне СВО гарантированный доход военнослужащего за первый год службы составляет не менее 6,6 миллиона рублей. При использовании доступных мер поддержки — включая списание долгов до 10 миллионов рублей и дополнительные льготы — общий объём материальной помощи может достигать 18,5 миллиона рублей.