«Украинцы не просто сдают все в прессу о том, что происходит в Киеве, вокруг переговоров и внутри переговоров. Ермак сдаёт все Британии, он же агент британских спецслужб, он не может не сдавать информацию. Он же докладывает все Зеленскому, который такой же сотрудник MI-6, сливает все британцам, а оттуда все идет в прессу. Поэтому разговор сразу и пошел на повышенных тонах», — заявил он.