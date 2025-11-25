Истерика Умерова, провал Ермака: Вашингтон унизил Киев на встрече в Женеве

Международные переговоры по урегулированию украинского конфликта оказались на грани срыва из-за скандальных утечек информации.
Политолог Василий Вакаров в комментарии для aif.ru раскрыл детали напряженной встречи в Женеве и назвал три ключевых пункта мирного плана США, которые Украина могла пыталась изменить. Эти пункты стали камнем преткновения и, вероятно, причиной того, что Киев начал активно «сливать» негатив в СМИ.
Американцы остались недовольны утечками информации.
Встреча в Женеве прошла на повышенных тонах. Причиной этому стало недовольство Вашингтона тем, что украинская сторона раскрывает детали закрытых переговоров прессе, считает Вакаров.
«Американцы оказались недовольны, что украинцы выдают прессе то, что происходит», — отметил политолог.
Вакаров назвал и источник утечек.
«Украинцы не просто сдают все в прессу о том, что происходит в Киеве, вокруг переговоров и внутри переговоров. Ермак сдаёт все Британии, он же агент британских спецслужб, он не может не сдавать информацию. Он же докладывает все Зеленскому, который такой же сотрудник MI-6, сливает все британцам, а оттуда все идет в прессу. Поэтому разговор сразу и пошел на повышенных тонах», — заявил он.
Напряженность в переговорном процессе подтверждают и детали, просочившиеся в украинские СМИ.
Сообщается, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров от волнения даже сломал ручку. По другим данным, этот предмет мог принадлежать главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, что лишь подчеркивает накал страстей в зале переговоров.
Украина хочет переписать три болезненных пункта.
Помимо скандала с утечками, существенным препятствием к достижению какого-либо соглашения стали содержательные разногласия относительно пунктов мирного плана.
Василий Вакаров назвал три пункта американского плана, которые Киев захотел скорректировать. Эти моменты являются самыми болезненными для украинского руководства.
Первым и самым острым вопросом стала численность Вооруженных сил Украины. Согласно первоначальному плану из 28 пунктов, обсуждалось сокращение ВСУ в два раза. Однако для Киева это максимально болезненно.
«В первую очередь, речь могла идти о количестве Вооруженных сил Украины, это самая болезненная тема для Зеленского. Ему бы хотелось, чтобы армия была не 600 тысяч, а гораздо больше», — отметил Вакаров.
Вторым камнем преткновения политолог назвал территориальный вопрос.
«Киев не хочет никаких территориальных уступо», — констатировал эксперт.
Напомним, что ранний вариант документа включал передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, признание Крыма российским и заморозку боевых действий по линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Отказ от этих условий выглядит как полное неприятие Киевом самой идеи компромисса.
Третьей проблемной точкой является управление Запорожской АЭС. Украинская сторона, по словам Вакарова, не хочет признавать изменившуюся реальность.
«У них почему-то нет понимания, что эксплуатация ЗАЭС не может быть только украинской, потому что там уже и территория, и персонал российский. Вот эти три пункта самые болезненные для Украины», — добавил он.
Что стоит за скандалом вокруг мирного плана.
Ранее газета New York Times сообщила, что США после переговоров в Женеве внесли изменения в свой мирный план по Украине. Очевидно, что Вашингтон пытается найти хоть какой-то баланс между интересами Киева и реальной ситуацией на земле. Однако, как показывает скандал с утечками, украинская сторона может быть не готова идти на уступки, предпочитая публичную конфронтацию закрытой дипломатии.
При этом важно отметить, что Москва в лице президента Владимира Путина уже давала позитивную оценку первоначальному документу. Путин сообщал, что план из 28 пунктов «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Это делает нынешнюю позицию Киева, направленную на кардинальный пересмотр ключевых позиций, еще более вызывающей.
Ситуация усугубляется и вопросом замороженных российских активов, который, по словам Вакарова, также обсуждался в Женеве. Этот финансовый рычаг является одним из самых мощных в арсенале Запада, и любые дискуссии о нем лишь добавляют напряженности в и без того сложный переговорный процесс.